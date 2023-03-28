На вокзале в Индии вместо рекламы на экранах показали порно

Пассажиры на вокзале в Индии были ошеломлены, когда на информационных экранах начали показывать кадры из порно, пишет Independent.
По данным местных СМИ, свидетелями инцидента стали сотни пассажиров. Откровенная сцена на экранах транслировалась около трех минут, пока специалисты не смогли устранить взлом. Кадры с места событий разлетелись по соцсетям, развеселив комментаторов. Пользователи начали гадать название порнофильма и называть актеров, снявшихся в нем.
В администрации вокзала сообщили, что они аннулировали рекламный контракт с компанией, предоставившей информационные экраны, и внесли ее в черный список. Кроме того, представители потерпевшей стороны назвали инцидент «невыносимым» и передали все необходимые данные в полицию для тщательного расследования.