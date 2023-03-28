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39 минут назад

На вокзале в Индии вместо рекламы на экранах показали порно

Газета.Ru

Пассажиры на вокзале в Индии были ошеломлены, когда на информационных экранах начали показывать кадры из порно, пишет Independent.

На вокзале в Индии вместо рекламы на экранах показали порно
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным местных СМИ, свидетелями инцидента стали сотни пассажиров. Откровенная сцена на экранах транслировалась около трех минут, пока специалисты не смогли устранить взлом. Кадры с места событий разлетелись по соцсетям, развеселив комментаторов. Пользователи начали гадать название порнофильма и называть актеров, снявшихся в нем.

В администрации вокзала сообщили, что они аннулировали рекламный контракт с компанией, предоставившей информационные экраны, и внесли ее в черный список. Кроме того, представители потерпевшей стороны назвали инцидент «невыносимым» и передали все необходимые данные в полицию для тщательного расследования.

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