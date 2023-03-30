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33 минуты назад

Студенты МФТИ потребовали отменить обязательное изучение китайского языка

Газета.Ruиещё 5

Представители студенческого совета Московского физико-технического института (МФТИ) опубликовали петицию с требованием отменить обязательное изучение китайского языка в вузе.

Студенты МФТИ потребовали отменить обязательное изучение китайского языка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В заявлении говорится, что студенческий совет (МКИ) выступает против принудительного изучения китайского языка и падения качества преподавания иностранного языка в образовательном учреждении.

«Мы пытались вести переговоры с руководством департамента иностранных языков (ДИЯ), но они зашли в тупик. Изменения, которые продвигает ДИЯ, абсурдны и вредны для Физтеха — мы не можем их допустить», — говорится в обращении.

Также студенты раскритиковали реформы департамента в вопросах распределения учебных групп по уровню знания изучаемого языка. Они отметили, что это негативным образом отразится на преподавании предмета.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на студентов МФТИ сообщил, что в вузе китайский язык стал обязательным предметом для изучения наравне с английским. По словам студентов, из учебной программы пропал испанский язык, за ним немецкий и французский, вместо них студентам предлагают 2 часа английского и китайского языков.

В МФТИ рассказали «Газете.Ru», почему китайский язык был введен в качестве обязательного предмета.

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