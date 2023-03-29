В России продолжат выпускать детские книги про муми-троллей

28 марта издание VPost Туве Янссон «из-за санкций и своей позиции» больше не выдает лицензии на использование образов муми-троллей в России и не продлевает действующие соглашения. В этой связи российские издательства больше не смогут печатать популярные детские книги. Однако эта информация не подтвердилась.

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Информация о том, что в России якобы не будут печататься книги про муми-троллей, появилась после того, как стало известно, что один из крупнейших московских торговых центров «Афимолл» экстренно отменил детский праздник «Весенний фестиваль муми-троллей», запланированный на эту неделю. Причина — отзыв лицензии правообладателем. При этом, как Денис Кулаков, «Афимоллу» не выдавали никаких разрешений и лицензий.

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Лицензию отозвали официальные правообладатели — компания Moomin Characters, по ней, прежде всего, выпускают фарфоровую посуду и сувениры — чашки и тарелки с изображениями героев Янссон. Как сообщили ТАСС представители издательства «Азбука-Аттикус», отзыв прав на использование образов муми-троллей не повлияет на издание в России книг с этими сказочными героями. Книги Янссон о муми-троллях на русском языке продолжают продаваться и переиздаваться, говорится в сообщении.

По словам директора департамента детской литературы издательства АСТ Сергея Тишкова, речь идет именно о приостановке продажи новых лицензий и продлении уже действующих. С подобной ситуацией российские издатели сталкиваются уже не в первый раз с момента введения санкций.

«Тем не менее, в рамках периода действия договора лицензиат вправе продолжать издавать книги о муми-троллях, что мы с удовольствием и делаем. Сейчас у нас есть две активные серии о муми-троллях (всего около 30 книг) — "Новые истории муми-троллей" и "Коллекция мировых бестселлеров для детей", в рамках которых выпущены и сборники, и отдельные истории, любимые многими поколениями детей и их родителей», — отметил он.

В то же время в Госдуме задумались о создании законопроекта о принудительном лицензировании, отмечает издание Life.