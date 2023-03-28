Российские профсоюзы поддержали идею работать поменьше

Представители российского профсоюзного движения выступили в поддержку сокращения продолжительности рабочей недели до 36 часов, но только если сотрудникам сохранят зарплату. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, передает РИА Новости.

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«При сохранении заработной платы, уменьшение рабочего времени всегда полезно», — подчеркнул Шмаков.

При этом он признал, что в условиях дефицита рабочей силы, который в настоящее время испытывает Россия, идея работать поменьше может оказаться неактуальной.

27 марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о собственном предложении обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю. По ее мнению, пятница должна стать коротким рабочим днем, который длится четыре часа. Бессараб полагает, что инициатива не вызовет возражений у работодателей, потому что многие из них и сейчас отпускают своих работников без уточнений.

В действующей редакции Трудового кодекса России продолжительность рабочей недели составляет не менее 40 часов. Однако в прошлом году в Госдуме уже говорили, что четырехдневная рабочая неделя становится делом недалекого будущего.