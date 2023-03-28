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56 минут назад

Власти Украины решили подать в суд на монахов Почаевской лавры

Lenta.ruиещё 1

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны решили подать в суд на монахов Почаевской Свято-Успенской Лавры, которая находится в Тернопольской области. Их обвиняют в блокировании передачи государству одного из храмов. Об этом министр рассказал изданию Еspreso.tv в Telegram.

Власти Украины решили подать в суд на монахов Почаевской лавры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«У нас прекратилось соглашение по одной из церквей на территории Почаевской лавры. И вот характерное поведение священника Украинской православной церкви (УПЦ): он закрывает собор, не допускает представителей государственного национального заповедника на территорию храма», — заявил глава Минкульта.

По словам министра, украинские власти вынуждены подавать в суд, чтобы вернуть себе право управления государственным имуществом.

Ранее в Киеве Чернигове и Почаеве из-за завершения срока соглашения о пользовании имуществом.

Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором обратило внимание на дискриминацию УПЦ. Представитель МИД Украины Николенко раскритиковал доклад, заявив, что его страна является «демократическим государством, в котором гарантируется свобода вероисповедания».

Общество,Александр Ткаченко,Управление ООН по правам человека,
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