Власти Украины решили подать в суд на монахов Почаевской лавры

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны решили подать в суд на монахов Почаевской Свято-Успенской Лавры, которая находится в Тернопольской области. Их обвиняют в блокировании передачи государству одного из храмов. Об этом министр рассказал изданию Еspreso.tv в Telegram.

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«У нас прекратилось соглашение по одной из церквей на территории Почаевской лавры. И вот характерное поведение священника Украинской православной церкви (УПЦ): он закрывает собор, не допускает представителей государственного национального заповедника на территорию храма», — заявил глава Минкульта.

По словам министра, украинские власти вынуждены подавать в суд, чтобы вернуть себе право управления государственным имуществом.

Ранее в Киеве Чернигове и Почаеве из-за завершения срока соглашения о пользовании имуществом.