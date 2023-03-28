Пескову неизвестно о дополнительных мероприятиях по увековечиванию памяти Черномырдина

В Кремле неизвестно о каких-либо дополнительных планах по увековечиванию памяти Виктора Черномырдина. Об этом журналистам во вторник рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Виктор Степанович, действительно, оставил заметный след в новейшей истории страны. Все помнят его, особенно помнят те, кто так или иначе пересекался с ним по работе. Мне неизвестно о каких-то дополнительных решениях по увековечиванию его памяти. Она и так увековечена по сути", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Надым имени Виктора Черномырдина.
Уроженец Оренбургской области Виктор Степанович Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР (1985-1989), премьер-министра России (1993-1998), специального представителя президента РФ по урегулированию ситуации вокруг Союзной Республики Югославия (1999), посла России на Украине (2001-2009), советника президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ, а также первого главы "Газпрома".