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44 минуты назад

Пескову неизвестно о дополнительных мероприятиях по увековечиванию памяти Черномырдина

ТАСС

В Кремле неизвестно о каких-либо дополнительных планах по увековечиванию памяти Виктора Черномырдина. Об этом журналистам во вторник рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескову неизвестно о дополнительных мероприятиях по увековечиванию памяти Черномырдина
Фото: ТАССТАСС

"Виктор Степанович, действительно, оставил заметный след в новейшей истории страны. Все помнят его, особенно помнят те, кто так или иначе пересекался с ним по работе. Мне неизвестно о каких-то дополнительных решениях по увековечиванию его памяти. Она и так увековечена по сути", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Надым имени Виктора Черномырдина.

Уроженец Оренбургской области Виктор Степанович Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР (1985-1989), премьер-министра России (1993-1998), специального представителя президента РФ по урегулированию ситуации вокруг Союзной Республики Югославия (1999), посла России на Украине (2001-2009), советника президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ, а также первого главы "Газпрома".

Общество,Виктор Черномырдин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпром,
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