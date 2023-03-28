Пескову неизвестно о дополнительных мероприятиях по увековечиванию памяти Черномырдина

"Виктор Степанович, действительно, оставил заметный след в новейшей истории страны. Все помнят его, особенно помнят те, кто так или иначе пересекался с ним по работе. Мне неизвестно о каких-то дополнительных решениях по увековечиванию его памяти. Она и так увековечена по сути", - сказал он.