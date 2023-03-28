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35 минут назад

Наследники Туве Янссон запретили использовать муми-троллей в России

Газета.Ru

Финская компания Moomin Characters запретила использование образов муми-троллей на территории России. Об этом сообщает VPost.

Наследники Туве Янссон запретили использовать муми-троллей в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Из-за санкций и позиции компания больше не предоставляет РФ лицензию на использование персонажей. Представители фирмы заявили, что приостановили сотрудничество с Россией «в связи с происходящим в мире». Вместо муми-троллей российским компаниям предложили использовать Чебурашку как «очень популярный сейчас вариант».

В московском ТРЦ «Афимолл» планировался «Весенний фестиваль муми-троллей». Мероприятие должно было пройти на этой неделе, однако его пришлось отменить в связи с авторскими правами.

Муми-тролли впервые появились в произведениях финской писательницы Туве Янссон. Вместе с братом Ларсом она основала Moomin Characters в 1958 году — компанией до сих пор управляют члены семьи Янссон. У историй о приключениях муми-троллей есть несколько экранизаций.

При жизни Янссон разрешала другим писателям использовать в своих произведениях образы муми-троллей. Харальд Сонессон использовал героев для своих книг и самостоятельно иллюстрировал произведения.

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