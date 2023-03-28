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9 минут назад

Спрос на рободоставку "Почты России" в Москве за год вырос в 2,5 раза

ТАССиещё 3

Спрос на доставку беспилотными курьерами-роботами "Почты России" в Москве за год увеличился в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе компании.

Спрос на рободоставку "Почты России" в Москве вырос в 2,5 раза
Фото: ТАССТАСС

"С начала года беспилотные курьеры ежемесячно доставляют москвичам свыше 1 тыс. отправлений из отделений "Почты". Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С помощью роботов жители Москвы получают мелкие пакеты, бандероли и посылки весом до 15 кг", - отметили в пресс-службе.

В компании напомнили, что рободоставка доступна в 27 отделениях "Почты России" и работает в радиусе 2 км. Клиент увидит в интерфейсе приложения компании соответствующую опцию, если будет находиться в зоне ее покрытия. Сервис доступен для пользователей с простой электронной подписью.

Общество,Почта России,
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