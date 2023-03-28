Спрос на рободоставку "Почты России" в Москве вырос в 2,5 раза

"С начала года беспилотные курьеры ежемесячно доставляют москвичам свыше 1 тыс. отправлений из отделений "Почты". Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С помощью роботов жители Москвы получают мелкие пакеты, бандероли и посылки весом до 15 кг", - отметили в пресс-службе.