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40 минут назад

В Севастопольской бухте восстановили движение катеров

Газета.Ru

В Севастопольской бухте восстановили движение катеров, при этом паромное сообщение пока не работает, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

В Севастопольской бухте восстановили движение катеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пассажирские катера работают в штатном режиме, паром пока осуществлять движение не будет», — указано в сообщении.

Причиной остановить паромное и катерное сообщения между районами города стало штормовое предупреждение, объявленное ночью во вторник, 28 марта. В районе города дул сильный штормовой ветер, со скоростью 20-25 м/с.

Ранее власти сообщили об остановке движения транспорта в Севастопольской бухте.

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

Там отметили, что для перевозки людей между частями города будут задействованы автобусы. С чем связана остановка движения в бухте, в дирекции не уточнили. Накануне власти города предупреждали о возможном закрытии рейда из-за плохих погодных условий.

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