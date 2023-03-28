В Севастопольской бухте восстановили движение катеров, при этом паромное сообщение пока не работает, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

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«Пассажирские катера работают в штатном режиме, паром пока осуществлять движение не будет», — указано в сообщении.

Причиной остановить паромное и катерное сообщения между районами города стало штормовое предупреждение, объявленное ночью во вторник, 28 марта. В районе города дул сильный штормовой ветер, со скоростью 20-25 м/с.

Ранее власти сообщили об остановке движения транспорта в Севастопольской бухте.