В Красноярском крае выросло количество пострадавших от АЧС районов

Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Курагинском районе на юге Красноярского края - это третий район региона, где обнаружен вирус АЧС. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и торговли.

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"У животных в личном подсобном хозяйстве в селе Маринино Курагинского района был выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней. <…> Во всех районах южной территории края проходит ежедневный обход личных подворий для наблюдения за состоянием свиней", - пояснили в пресс-службе.

По данным регионального Россельхознадзора, в Красноярском крае у населения изъято и уничтожено более 1 800 голов свиней. "Также изъято из торговых точек, цехов переработки мясной продукции и уничтожено более 17 тонн мяса свинины и продукции свиноводства. <…> На всех дорогах в границах угрожаемых зон, ведущих из эпизоотических очагов, организована работа круглосуточных постов с привлечением работников дорожно-патрульной службы", - пояснили в Россельхознадзоре.

Ранее очаги африканской чумы свиней были обнаружены в селах Малая Минуса, Городок, в городе Минусинске Минусинского района и в селе Каратузское Каратузского района.

В середине марта специалистам Россельхознадзора поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Минуса Минусинского района Красноярского края. Были взяты пробы и выяснилось, что животные заражены африканской чумой свиней.