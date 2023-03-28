В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастопольской бухте приостановили движение катеров и паромов. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя в Telegram-канале.

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press Serguei Fomine / Global Look Press

В дирекции уточнили, что из-за приостановки движения морского транспорта на конечных остановках будет организован подвижной состав для перевозки пассажиров на компенсационном маршруте.

«В случае изменений в работе морского пассажирского транспорта информацию разместим дополнительно», — говорится в сообщении дирекции. Там не сообщили причину случившегося.

В Севастополе приостанавливали движение морского транспорта 22 марта — в тот день российский город атаковали три надводных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Черноморский флот отбил атаку дронов на морскую бухту.