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55 минут назад

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

Lenta.ru

В Севастопольской бухте приостановили движение катеров и паромов. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя в Telegram-канале.

В Севастополе приостановили движение морского транспорта
Фото: Serguei Fomine / Global Look PressSerguei Fomine / Global Look Press

В дирекции уточнили, что из-за приостановки движения морского транспорта на конечных остановках будет организован подвижной состав для перевозки пассажиров на компенсационном маршруте.

«В случае изменений в работе морского пассажирского транспорта информацию разместим дополнительно», — говорится в сообщении дирекции. Там не сообщили причину случившегося.

В Севастополе приостанавливали движение морского транспорта 22 марта — в тот день российский город атаковали три надводных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Черноморский флот отбил атаку дронов на морскую бухту.

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Как впоследствии сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, атаку дронов на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие. Два из трех аппаратов уничтожили старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главная старшина Татьяна Целуйко, уточнил министр.

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