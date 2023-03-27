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58 минут назад

В Ростове-на-Дону объяснили отмену концертов Лорак, Реввы и Меладзе

Илья Родин

В Ростове-на-Дону отменены концерты певца Валерия Меладзе, комика Александра Реввы, певицы Ани Лорак, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Об этом пишет ТАСС.

Логвиненко пояснил, что жители города не приемлют выступления на городских концертных площадках артистов, выступающих против проведения спецоперации.

Чиновник напомнил, что администрация Ростова-на-Дону сообщила о позиции горожан организаторам концертов летом 2022 года.

В 2022-2023 годах были отменены концерты исполнителей Лорак, Меладзе, Реввы, уточнил Логвиненко. Он добавил, что также в городе не состоялись выступления групп «Машина времени», «ДДТ», «Мумий Тролль».

В Госдуме призвали лишить Меладзе всех званий

Ранее сообщалось, что отменены концерты популярных певиц Клавы Коки в Туле и Глюкозы в Москве. Кроме того, в Рязани организаторы без объяснения причин отменили выступление рок-группы Louna.

Общество,Видео,Валерий Меладзе,Госдума,
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