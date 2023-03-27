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50 минут назад

Умер актер Михаил Чигарев

Илья Родин

Актер театра, кино и дубляжа Михаил Чигарев скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Умер актер Михаил Чигарев
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Отмечается, что актер умер после продолжительной болезни.

Михаил Михайлович Чигарёв родился 1 января 1945 года в Москве. В 1960-1963 работал учеником чертежника. В 1964 году поступил во ВГИК в мастерскую М. И. Ромма.

В 1970 году окончил ВГИК (мастерская Б. А. Бабочкина). В 1970-1992 годах служил актером в Театре-студии киноактера.

В его творческой биографии около 80 ролей в таких картинах, как «Город принял», «В зоне особого внимания», «Они сражались за Родину», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Лето рядового Дедова», а также в сериалах «Михайло Ломоносов» и «Ранетки» и многих других.

Уточняется, что последние годы своей жизни он провел в старом деревянном доме в селе Никитская Слобода, расположенном в 145 км от Москвы.

Прощание и похороны с Михаилом Михайловичем состоятся 28 марта в городе Переславле-Залесском.

Общество,Михаил Чигарев,
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