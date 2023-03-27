Грузинский патриарх поддержал УПЦ

Католикос-патриарх Грузинской православной церкви Илия II обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею по поводу ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ), передает РИА Новости.

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Илия поддержал УПЦ, заявив о сложной ситуации в связи с действиями украинского правительства. Украина, по словам патриарха, «не учитывает глубинные религиозные вопросы» и имеет «собственную позицию» об УПЦ.

Он призвал патриарха Варфоломея «выступить с миссией мира» и постараться ослабить напряженность вокруг ситуации с УПЦ.

В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали обращение Илии II и похвалили за высказанную позицию. Советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов считает, что Грузинская православная церковь «не может оставаться равнодушной к судьбе великой общеправославной святыни».

При этом советник патриарха отметил, что именно вмешательство патриарха Варфоломея в украинские церковные дела сделало возможной нынешнюю ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры. По словам Балашова, в Грузии должны об этом знать.