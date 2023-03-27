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38 минут назад

Актриса Мария Миронова вступилась за Лию Ахеджакову

Газета.Ru

Актриса Мария Миронова в интервью The Voice вступилась за коллегу по сцене Лию Ахеджакову.

«Лия Меджидовна – удивительный человек. Мне не нравится то, что пытаются обижать и даже травить Ахеджакову. Она и другие советские артисты – наша история, и плевать в этот колодец, я считаю, неправильно», — подчеркнула Максакова.

По ее мнению, людям стоит «почитать и уважать» 84-летнюю артистку, несмотря на ее точку зрения. Она убеждена, что критика в адрес Ахеджаковой несвойственна людям, которые обладают чувством такта. Миронова считает, что россиянам не стоит столь резко критиковать эмигрировавших знаменитостей, так как некоторым за рубежом живется крайне непросто.

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«Только время рассудит, правильно ли поступили люди, которые уехали из России. Я очень люблю свою страну. И не считаю, что те люди, которые с чем-то не соглашаются, ее не любят», — резюмировала Миронова.

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