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1 час назад

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Lenta.ruиещё 1

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в понедельник, 27 марта, в своем Telegram-канале объяснил громкие звуки в городе, о которых сообщали ранее жители.

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
Фото:  Konstantin Dyadyun / Unsplash Konstantin Dyadyun / Unsplash

По словам представителя властей, громкие звуки являются следствием профилактической работы военнослужащих в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

«В городе все спокойно», — добавил губернатор.

22 марта Черноморский флот успешно отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь. Три объекта намеревались проникнуть в бухту, однако российские моряки открыли по ним огонь из стрелкового оружия.

До этого, 20 марта, беспилотники также атаковали Крым — система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Джанкое. Пострадал один человек, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Общество,Михаил Развожаев,
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