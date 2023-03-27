Всемирный день театра: Самые смешные и нелепые актерские байки

Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. В честь этого события «Комсомольская правда» собрала и опубликовала самые забавные и нелепые актерские байки.

Мстительный бутафор

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Байку о том, как насолил руководству театра выгнанный за пьянку бутафор, рассказывал актер Николай Караченцов, уверяя, что лично видел все своими глазами.

Инцидент произошел во время спектакля «Оптимистическая трагедия» в «Ленкоме». Там на заднике сцены стояли два белоснежных линкора и бутафор, отрабатывая свой последний день в театре перед увольнением, решил отомстить. Он вывел черной краской на борту корабля слово из трех букв.

После того, как был поднят занавес, в зрительном зале послышался смех. Занавес опустили, а начало спектакля перенесли. Нецензурное слово было замазано белой краской, но когда она начала подсыхать, оно снова проявилось. Зрители вновь начали смеяться, занавес опять был опущен.

«Когда его открыли в третий раз, зал задохнулся от хохота, это слово забили досками крест-накрест», - пишет газета.

Городничий-путаник

Интересная история произошла с актером Анатолием Папановым, который, по воспоминаниям коллег, очень нервничал во время премьер. Однажды во время премьеры спектакля по «Ревизору» Николая Гоголя в Театре сатиры Папанов, игравший Городничего, заявил, что в город едет не ревизор, а Хлестаков.

Однако зрители не обратили внимание на оплошность актера, хотя классическую фразу - «К нам едет ревизор» - должны были знать. В итоге актеры без эксцессов доиграли спектакль до конца.

Оживление пчелки

Режиссер Андрей Житинкин рассказал о забавном курьезе, который произошел во время спектакля для детей в Театре Моссовета. В новогодние праздники там шла сказка «Пчелка».

«Представьте состояние актеров, которым утром 1 января, после «вчерашнего», нужно играть в спектакле гномов - с накладной попкой, дурацким круглым носиком, произносить текст детскими голосами... По сюжету Пчелка умирает, и гномы должны ее оживить своим теплым дыханием (…) И вот все семь гномов стали на Пчелку дышать. А один гном, который накануне особенно бурно праздновал Новый год, так задышал, что актриса, изображавшая Пчелку, в мгновение ожила. И сказала ему низким голосом: «Да я сама на тебя сейчас так подышу», - заявил он.

Александр Домогаров и потерявшийся сук

Андрей Житинкин также вспомнил, как в Театре Моссовета он ставил спектакль «Мой бедный Марат». И в ходе пьесы актер Андрей Ильин вместо: «И заруби себе на носу» оговорился и получилось: «И заруби себе на суку».

Игравший с ним эту сцену Александр Домогаров начал импровизировать, поинтересовавшись у Ильина: «На каком суку?». В итоге Житинкин из-за кулис шепотом потребовал играть следующую мизансцену: «Давайте куранты, шампанское!». А когда Домогаров стал открывать шампанское, бутылка открываться не захотела. «Ну, вот и сук», - констатировал актер в итоге.

Андрей Миронов и лысый Державин

А вот актер Андрей Миронов очень легко поддавался розыгрышам, чем его коллеги беспощадно пользовались. В Театре сатиры Андрея Миронова регулярно разыгрывал Михаил Державин, с которым они вместе играли в спектакле «У времени в плену» о событиях революции 1917 года.

Этот спектакль шел долгие годы, и всем актерам уже надоел, из-за чего они стали хулиганить на сцене. Державин, игравший белогвардейца, то приклеивал длинный ноготь на мизинец и чесал им нос, то наклеивал длинные ресницы, усы, бакенбарды, то дел себе оттопыренные уши, чем смешил Миронова.