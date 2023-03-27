В Минпросвещения раскрыли идею нового учебника обществознания

Идеей нового учебника по обществознанию является понимание ценности суверенитета России. Об этом в понедельник, 27 марта, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Во время выступления на научно-практической конференции «Правовое образование и правовое просвещение в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях» он добавил, что в настоящее время ведется подготовка данного учебника по поручению президента России Владимира Путина.

«Суверенное, независимое и самодостаточное развитие страны означает наличие военного, экономического, научного, технологического, культурного и обязательно образовательного суверенитета», — пояснил Кравцов.

Министр подчеркнул, что обновленный курс обществознания будет фокусировать внимание на определении роли и значимости России в формировании справедливого миропорядка, который основан на равенстве стран и народов.