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47 минут назад

В Минпросвещения раскрыли идею нового учебника обществознания

Lenta.ru

Идеей нового учебника по обществознанию является понимание ценности суверенитета России. Об этом в понедельник, 27 марта, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

В Минпросвещения раскрыли идею нового учебника обществознания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время выступления на научно-практической конференции «Правовое образование и правовое просвещение в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях» он добавил, что в настоящее время ведется подготовка данного учебника по поручению президента России Владимира Путина.

«Суверенное, независимое и самодостаточное развитие страны означает наличие военного, экономического, научного, технологического, культурного и обязательно образовательного суверенитета», — пояснил Кравцов.

Министр подчеркнул, что обновленный курс обществознания будет фокусировать внимание на определении роли и значимости России в формировании справедливого миропорядка, который основан на равенстве стран и народов.

Ранее в Институте изучения детства, семьи и воспитания заявили, что в России планируют выпустить учебник о традиционных семейных ценностях для подростков. Пособие станет частью программы по семьеведению, разработанной для образовательных организаций.

Общество,Сергей Кравцов,Владимир Путин,Минпросвещения России,
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