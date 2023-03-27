Российский архив впервые опубликовал редкие фото с места гибели Гагарина

На снимках запечатлены обломки самолета МиГ-15, при крушении которого погибли Гагарин и летчик-инструктор Владимир Серёгин .

Катастрофа произошла 55 лет назад, утром 27 марта 1968 года, когда экипаж возвращался на аэродром после выполнения тренировочного полета. Истребитель упал во Владимирской области, оба пилота погибли.

Расследованием случившегося занималась правительственная комиссия. Было установлено, что до самого удара об землю самолет находился в исправном состоянии. В установлении причин аварии мог бы помочь черный ящик, но на Миг-15 такого оборудования не было.