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34 минуты назад

Российский архив впервые опубликовал редкие фото с места гибели Гагарина

Российская Газета

Редкие фотографии с места гибели первого космонавта Земли Юрия Гагарина опубликованы Российским государственным архивом научно-технической документации.

На снимках запечатлены обломки самолета МиГ-15, при крушении которого погибли Гагарин и летчик-инструктор Владимир Серёгин.

Катастрофа произошла 55 лет назад, утром 27 марта 1968 года, когда экипаж возвращался на аэродром после выполнения тренировочного полета. Истребитель упал во Владимирской области, оба пилота погибли.

Российский государственный архив научно-технической документации
Российский государственный архив научно-технической документации

Расследованием случившегося занималась правительственная комиссия. Было установлено, что до самого удара об землю самолет находился в исправном состоянии. В установлении причин аварии мог бы помочь черный ящик, но на Миг-15 такого оборудования не было.

Общество,Видео,Владимир Серегин,Юрий Гагарин,
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