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1 час назад

В Третьяковке покажут неизвестные работы Кандинского и Венецианова

Газета.Ruиещё 2

27 марта в Государственной Третьяковской галерее открылась выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи". Об этом сообщает ТАСС.

В Третьяковке покажут неизвестные работы Кандинского и Венецианова
Фото: DepositphotosDepositphotos

В экспозицию вошли картины Василия Кандинского, Наталии Гончаровой и Алексея Венецианова, которые хранятся в фондах музея и редко участвуют в выставках.

"Мы познакомим вас с городскими видами, городскими пейзажами — это, в частности, изображения Москвы и Кремля. Покажем, как с начала XVIII века воспринимали центр нашего города художники и как потом образ города преобразовывался у художников авангарда", — сказала журналистам заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова.

Произведения кураторы Нина Дивова и Анна Чуркина подобрали по жанровому принципу: архитектурные виды и изображения городов, интерьер, бытовой и исторический жанры. Это позволяет увидеть, как разные художники работали с одним и тем же мотивом.

Также в выставке участвуют впервые демонстрируемые фотографии интерьеров в стиле модерн, оформленных художниками объединения "Мир искусства" Александром Бенуа, Константином Коровиным, Львом Бакстом, Александром Головиным и Игорем Грабарем. В экспозицию, кроме того, вошли работы скульпторов разных веков и редко выставляемые в музеях фарфоровые композиции Алексея Сотникова.

Для посетителей экспозиция будет открыта с 28 марта.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась выставка о Крыме глазами Петрова-Водкина.

Общество,Новости Москвы,Игорь Грабарь,Татьяна Карпова,Наталия Гончарова,Лев Бакст,Константин Коровин,Александр Бенуа,Василий Кандинский,Александр Головин,
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