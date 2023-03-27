В Третьяковке покажут неизвестные работы Кандинского и Венецианова

27 марта в Государственной Третьяковской галерее открылась выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи". Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Depositphotos Depositphotos

В экспозицию вошли картины Василия Кандинского, Наталии Гончаровой и Алексея Венецианова, которые хранятся в фондах музея и редко участвуют в выставках.

"Мы познакомим вас с городскими видами, городскими пейзажами — это, в частности, изображения Москвы и Кремля. Покажем, как с начала XVIII века воспринимали центр нашего города художники и как потом образ города преобразовывался у художников авангарда", — сказала журналистам заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова.

Произведения кураторы Нина Дивова и Анна Чуркина подобрали по жанровому принципу: архитектурные виды и изображения городов, интерьер, бытовой и исторический жанры. Это позволяет увидеть, как разные художники работали с одним и тем же мотивом.

Также в выставке участвуют впервые демонстрируемые фотографии интерьеров в стиле модерн, оформленных художниками объединения "Мир искусства" Александром Бенуа, Константином Коровиным, Львом Бакстом, Александром Головиным и Игорем Грабарем. В экспозицию, кроме того, вошли работы скульпторов разных веков и редко выставляемые в музеях фарфоровые композиции Алексея Сотникова.

Для посетителей экспозиция будет открыта с 28 марта.