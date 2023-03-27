Резкое понижение температуры на 12-15 градусов произойдет на этой неделе на юге России и Северном Кавказе. Местами по ночам прогнозируют заморозки и мокрый снег, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На юге европейской части России характер погодных условий во вторник будет определяться гребнем антициклона. В среду пройдет холодный атмосферный фронт, воздух их Арктики, и характер погоды определит циклон, при этом в середине недели ожидается значительное понижение температуры - на 12-15 градусов. Это будет ниже средних многолетних значений на 5-6 градусов. Осадки в некоторых регионах юга - прежде всего, это касается Ростовской и Волгоградской областей - могут пройти в виде дождя с мокрым снегом", - сказал он.

Температура начнет постепенно повышаться только в пятницу. В выходные дни уже практически везде на юге России и Северном Кавказе погода будет солнечной и без осадков, уточнил Синенков.

В Краснодаре во вторник - до 18-20 градусов тепла, прохождение холодного фронта начнется в ночь на среду. В среду днем похолодает до 5-7 градусов, пойдет дождь. В ночь на четверг - всего 1-3 градуса тепла, а в ночь на пятницу местами не исключены заморозки. С пятницы появится солнце, в субботу воздух прогреется до 12 градусов, в воскресенье - до 17 градусов тепла. Аналогичная погода в Майкопе, в горах Адыгеи и Кубани в середине недели пройдут снег и мокрый снег.

В Ростове-на-Дону во вторник - до плюс 15-17 градусов, в среду - до 8-10 градусов тепла. В четверг и пятницу пройдет мокрый снег, в дневные часы похолодает до плюс 2-4 градусов, в ночные - до плюс 1-3 градусов. Заморозки прогнозируются в Ростовской области в ночь на субботу.

В Волгограде холодный фронт пройдет позже, чем в остальных регионах, в ночь на четверг, прохождение будет сопровождаться мокрым снегом. Днем в четверг - до 7-8 градусов, в ночь на пятницу температура воздуха будет близка к нулю. Во Владикавказе в среду еще до 15 градусов, в четверг - всего до 1-3 градусов тепла.

О погоде на курортах

В Сочи во вторник - до 20 градусов тепла, в среду похолодает до 10 градусов, в четверг - до 6-7 градусов в дневные часы и до 1-3 градусов тепла - в ночные. Прогнозируется дождь с мокрым снегом. К началу следующей недели столбики термометров поднимутся до 17 градусов.