Умер российский писатель и режиссер Василий Солкин

Российский режиссер документального кино, писатель и защитник дикой природы Василий Солкин скончался после тяжелой болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».

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«Коллектив ФГБУ "Земля леопарда" глубоко скорбит о его смерти. Оставил выдающееся кинематографическое, публицистическое, литературное наследие», — сказано в заявлении нацпарка.

Солкин умер в возрасте 64 лет в понедельник, 27 марта. Другие подробности о смерти деятеля культуры не раскрываются.

Василий Солкин родился 1 февраля 1959 года. Он посвятил свою жизнь изучению и защите природы Приморского края. Солкин создал медиахолдинг «Зов тайги», который более 20 лет публиковал одноименный журнал и выпускал документальные фильмы на тему зоологии и природоохраны. Солкин был одним из первых людей, снявших дальневосточного леопарда на видеокамеру.