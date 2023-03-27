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1 час назад

Умер российский писатель и режиссер Василий Солкин

Lenta.ruиещё 1

Российский режиссер документального кино, писатель и защитник дикой природы Василий Солкин скончался после тяжелой болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».

Умер российский писатель и режиссер Василий Солкин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Коллектив ФГБУ "Земля леопарда" глубоко скорбит о его смерти. Оставил выдающееся кинематографическое, публицистическое, литературное наследие», — сказано в заявлении нацпарка.

Солкин умер в возрасте 64 лет в понедельник, 27 марта. Другие подробности о смерти деятеля культуры не раскрываются.

Василий Солкин родился 1 февраля 1959 года. Он посвятил свою жизнь изучению и защите природы Приморского края. Солкин создал медиахолдинг «Зов тайги», который более 20 лет публиковал одноименный журнал и выпускал документальные фильмы на тему зоологии и природоохраны. Солкин был одним из первых людей, снявших дальневосточного леопарда на видеокамеру.

В феврале текущего года сообщалось о смерти кинорежиссера Вадима Абдрашитова. Народный артист России скончался на 79-м году жизни. Среди работ Абдрашитова — картины «Плюмбум, или Опасная игра», «Парад планет», «Остановите Потапова!», «Охота на лис» и другие.

Общество,Василий Солкин,Вадим Абдрашитов,
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