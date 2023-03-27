В Великом Новгороде захотели открыть летнюю музыкальную школу

«Не хочется ждать еще четыре года, чтобы это повторить здесь в Великом Новгороде. Поэтому есть мысли по поводу того, чтобы отголоски конкурса здесь звучали каждый год», — отметила художественный руководитель и председатель жюри конкурса Дениса Мацуева, добавив, что в российском городе решили организовать летнюю творческую школу.