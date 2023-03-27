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14 минут назад

В Великом Новгороде захотели открыть летнюю музыкальную школу

Lenta.ru

В Великом Новгороде захотели открыть ежегодную летнюю творческую школу для детей. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу регионального правительства ТАСС, ученики летней школы смогут посещать мастер-классы и выступать на концертах с известными педагогами.

В Великом Новгороде захотели открыть летнюю музыкальную школу
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что проект будет запущен в рамках международного юношеского конкурса пианистов имени С. В. Рахманинова, который проходил в Великом Новгороде с 21 марта.

«Не хочется ждать еще четыре года, чтобы это повторить здесь в Великом Новгороде. Поэтому есть мысли по поводу того, чтобы отголоски конкурса здесь звучали каждый год», — отметила художественный руководитель и председатель жюри конкурса Дениса Мацуева, добавив, что в российском городе решили организовать летнюю творческую школу.

Ранее сообщалось, что онлайн-трансляции первых дней Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова набрали более 400 тысяч просмотров.

Международный юношеский конкурс пианистов имени С.В. Рахманинова проходил в Великом Новгороде с 21 по 26 марта 2023 года — в год 150-летия со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова.

Общество,Сергей Рахманинов,Денис Мацуев,
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