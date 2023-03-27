Филиал Музея Победы в Калужской области покажет выставку о первом учителе Жукова

В «Музее Г. К. Жукова», Калужском филиале Музея Победы, 31 марта откроется фотодокументальная выставка «Первый наставник» в честь Сергея Ремизова — первого учителя Георгия Жукова. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщила заведующая Калужским филиалом Музея Победа Наталья Шмакова.
— Ремизов преподавал в церковно-приходской школе в деревне Величково, где учились крестьянские дети из четырех деревень: Лыкова, Величкова, Стрелковки и Огуби. Когда в Величково из Стрелковки пришел в первый класс Егор Жуков, учителю исполнилось 40 лет, — рассказала она.
В рамках экспозиции покажут 16 планшетов с оцифрованными материалами и более полусотни снимков и документов. Выставка также расскажет о брате Ремизова Никифоре и жене брата Марии Никитичне, которые также были сельскими учителями.
Кроме того, выставка расскажет о дружбе Ремизовых с выдающимся педагогом-экспериментатором Станиславом Шацким, деятельность которого связана с Жуковским краем.
На днях в Музее Победы прошли памятные мероприятия, приуроченные к 45-летию поднятия флага ВМФ СССР на тяжелом авианосном крейсере «Минск». На торжественную церемонию собрались 80 ветеранов из состава первой команды, в том числе первый командир крейсера контр-адмирал Виктор Гокинаев.