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15 минут назад

Филиал Музея Победы в Калужской области покажет выставку о первом учителе Жукова

Вечерняя Москва

В «Музее Г. К. Жукова», Калужском филиале Музея Победы, 31 марта откроется фотодокументальная выставка «Первый наставник» в честь Сергея Ремизова — первого учителя Георгия Жукова. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщила заведующая Калужским филиалом Музея Победа Наталья Шмакова.

Филиал Музея Победы в Калужской области покажет выставку о первом учителе Жукова
Фото: Пресс-служба Музея ПобедыПресс-служба Музея Победы

— Ремизов преподавал в церковно-приходской школе в деревне Величково, где учились крестьянские дети из четырех деревень: Лыкова, Величкова, Стрелковки и Огуби. Когда в Величково из Стрелковки пришел в первый класс Егор Жуков, учителю исполнилось 40 лет, — рассказала она.

В рамках экспозиции покажут 16 планшетов с оцифрованными материалами и более полусотни снимков и документов. Выставка также расскажет о брате Ремизова Никифоре и жене брата Марии Никитичне, которые также были сельскими учителями.

Кроме того, выставка расскажет о дружбе Ремизовых с выдающимся педагогом-экспериментатором Станиславом Шацким, деятельность которого связана с Жуковским краем.

На днях в Музее Победы прошли памятные мероприятия, приуроченные к 45-летию поднятия флага ВМФ СССР на тяжелом авианосном крейсере «Минск». На торжественную церемонию собрались 80 ветеранов из состава первой команды, в том числе первый командир крейсера контр-адмирал Виктор Гокинаев.

Общество,Егор Жуков,Сергей Ремизов,Георгий Жуков,
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