В Уфе открылась выставка дореволюционных фотографий

В Башкирии открылась выставка «Уфа в дореволюционной фотографии». На представленных кадрах столица республики запечатлена в том виде, в каком она была в последней четверти XIX века. Как уточняет «Башинформ», в роли организаторов выставки выступили Куйбышевская железная дорога и Национальный музей Республики Башкортостан.

Фото: ИА «Башинформ» ИА «Башинформ»

Посетители выставки, открывшейся на железнодорожном вокзале Уфы, смогут увидеть, как преобразило город появление железной дороги и моста через реку Белая.

На выставленных на всеобщее обозрение снимках можно также увидеть оригинальные фотографии Уфы, которые нашли в коллекции альбомов Эрмитажа, снимки Жан-Жака Элезю Реклю, сделанные для многотомного издания «Земля и люди», а также работы Сергея Прокудина – Горского и фотографа-любителя Аполлинария Зираха, считающегося первым фотолетописцем в истории губернской столицы.