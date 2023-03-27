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1 час назад

В Уфе открылась выставка дореволюционных фотографий

Lenta.ru

В Башкирии открылась выставка «Уфа в дореволюционной фотографии». На представленных кадрах столица республики запечатлена в том виде, в каком она была в последней четверти XIX века. Как уточняет «Башинформ», в роли организаторов выставки выступили Куйбышевская железная дорога и Национальный музей Республики Башкортостан.

В Уфе открылась выставка дореволюционных фотографий
Фото:  ИА «Башинформ» ИА «Башинформ»

Посетители выставки, открывшейся на железнодорожном вокзале Уфы, смогут увидеть, как преобразило город появление железной дороги и моста через реку Белая.

На выставленных на всеобщее обозрение снимках можно также увидеть оригинальные фотографии Уфы, которые нашли в коллекции альбомов Эрмитажа, снимки Жан-Жака Элезю Реклю, сделанные для многотомного издания «Земля и люди», а также работы Сергея Прокудина – Горского и фотографа-любителя Аполлинария Зираха, считающегося первым фотолетописцем в истории губернской столицы.

Отмечается, что посетить выставку можно до 20 апреля 2023 года.

Общество,Куйбышевская железная дорога,Эрмитаж,
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