Памятник Шатунову установят в Оренбурге

В Оренбурге появится памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову и ее основателю Сергею Кузнецову. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бронзовый монумент будет установлен недалеко от детского дома, где воспитывался певец. Памятник разрабатывал скульптор Александр Сукманов, проект он представит 28 марта. Сукманов – известный скульптор Оренбурга, его работы украшают улицы города.

Как рассказала заведующая музеем имени Петиных Юлия Серебрякова, проект памятника был разработан по просьбе друзей музыкантов. На нем артисты представлены в полный рост, стоящие рядом друг с другом. Момент будет выполнен из бронзы, его установят на пересечении улиц Химическая и Регенераторная. Недалеко от этого места находится детский дом и дом, где жил Кузнецов.