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53 минуты назад

Памятник Шатунову установят в Оренбурге

Елена Прошина

В Оренбурге появится памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову и ее основателю Сергею Кузнецову. Об этом сообщает РИА Новости.

Памятник Шатунову установят в Оренбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бронзовый монумент будет установлен недалеко от детского дома, где воспитывался певец. Памятник разрабатывал скульптор Александр Сукманов, проект он представит 28 марта. Сукманов – известный скульптор Оренбурга, его работы украшают улицы города.

Как рассказала заведующая музеем имени Петиных Юлия Серебрякова, проект памятника был разработан по просьбе друзей музыкантов. На нем артисты представлены в полный рост, стоящие рядом друг с другом. Момент будет выполнен из бронзы, его установят на пересечении улиц Химическая и Регенераторная. Недалеко от этого места находится детский дом и дом, где жил Кузнецов.

Напомним, недавно стало известно, что за могилой Шатунова в Москве ухаживает бывший детдомовец. Евгений Васильевич часто приходит к месту захоронения, ведь семья певца живет в Германии и не может следить за могилой. По словам мужчины, на место захоронения певца почти каждый день приходят поклонники.

Общество,Юрий Шатунов,Сергей Кузнецов,
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