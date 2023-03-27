В Волгограде начали опрос о референдуме по переименованию в Сталинград

В Кремле ранее призывали к аккуратности в обсуждении этого вопроса и в очередной раз отметили, что не рассматривают эту инициативу.

Волгоград назывался Сталинградом с 1925 по 1961 год. До этого он носил название Царицын. В современной России город временно переименовывают в Сталинград девять раз в году — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в День защитника Отечества, в День Победы, в День памяти и скорби, в День окончания Второй мировой войны и в другие связанные с Великой Отечественной войной праздники. В 2022 и 2023 годах по случаю переименования в городе заменяли дорожные знаки.