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58 минут назад

В Волгограде начали опрос о референдуме по переименованию в Сталинград

Lenta.ruиещё 10

В Волгограде после инициативы ветеранов начали проведение опросов о переименовании города в Сталинград. Об этом сообщает глава городского совета ветеранов Александр Струков, его слова приводит ТАСС.

В Волгограде начали опрос о референдуме по переименованию в Сталинград
Фото: Артем Краснов / КоммерсантъАртем Краснов / Коммерсантъ

По итогам опроса будет принято решение о необходимости проведения референдума с тем же вопросом.

«С сегодняшнего дня инициативные группы будут работать в районах города — изучать общественное мнение. (...) И так до конца недели», — заявил Струков.

В Кремле ранее призывали к аккуратности в обсуждении этого вопроса и в очередной раз отметили, что не рассматривают эту инициативу.

Волгоград назывался Сталинградом с 1925 по 1961 год. До этого он носил название Царицын. В современной России город временно переименовывают в Сталинград девять раз в году — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в День защитника Отечества, в День Победы, в День памяти и скорби, в День окончания Второй мировой войны и в другие связанные с Великой Отечественной войной праздники. В 2022 и 2023 годах по случаю переименования в городе заменяли дорожные знаки.

Общество,Александр Струков,
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