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31 минуту назад

"Известия": в России число застрахованных по ДМС снизилось на 5 млн

Газета.Ru

В 2022 году число застрахованных по ДМС сократилось на 5 млн человек, следует из статистики Центробанка, которую представила газета "Известия". При этом объем взносов по полисам вырос на 6,9%, до 213,7 млрд рублей. Это связано с удорожанием медуслуг и лекарств, отмечается в материалах ЦБ.

В России число застрахованных по ДМС снизилось на 5 млн
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Крупнейшие игроки не зафиксировали снижения числа застрахованных по ДМС, но подтвердили, что на рынке есть такая тенденция. В частности, это произошло из-за ухода иностранных компаний из России, которые считали подобные полисы обязательным пунктом соцпакета, указала главный андеррайтер по личным видам страхования компании "Абсолют Страхование" Ольга Румянцева.

Другая причина — уменьшение количества тревел-полисов для поездок за границу на фоне ограничений на перелеты и роста цен, добавил сооснователь медсервиса BestDoctor Марк Саневич. Ранее сообщалось, что страховки от серьезных болезней чаще оформляют россияне в возрасте 30–45 лет.

Общество,Ольга Румянцева,Абсолют Страхование,
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