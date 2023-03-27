В России число застрахованных по ДМС снизилось на 5 млн

В 2022 году число застрахованных по ДМС сократилось на 5 млн человек, следует из статистики Центробанка, которую представила газета "Известия". При этом объем взносов по полисам вырос на 6,9%, до 213,7 млрд рублей. Это связано с удорожанием медуслуг и лекарств, отмечается в материалах ЦБ.
Крупнейшие игроки не зафиксировали снижения числа застрахованных по ДМС, но подтвердили, что на рынке есть такая тенденция. В частности, это произошло из-за ухода иностранных компаний из России, которые считали подобные полисы обязательным пунктом соцпакета, указала главный андеррайтер по личным видам страхования компании "Абсолют Страхование" Ольга Румянцева.
Другая причина — уменьшение количества тревел-полисов для поездок за границу на фоне ограничений на перелеты и роста цен, добавил сооснователь медсервиса BestDoctor Марк Саневич. Ранее сообщалось, что страховки от серьезных болезней чаще оформляют россияне в возрасте 30–45 лет.