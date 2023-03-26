Москалькова высказалась о ситуации с протестами во Франции

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международное правозащитное сообщество защитить манифестантов во Франции.

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Российский омбудсмен обратилась к коллегам во всем мире. По ее словам, французская полиция вопиюще нарушает право на свободу собраний граждан.

«Столица пятой Республики уже превратилась в зону боевых действий...Что дальше? Воистину: увидеть Париж и умереть», - написала Москалькова в Telegram-канале.

Она отметила, что избиения граждан, отстаивающих свои социальные права, и антинародная политика Макрона заставили выйти на улицы более миллиона французов.

В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. Одновременно по стране прокатились сотни акций протеста, в которых участвовало более миллиона человек. В Париже начались столкновения манифестантов с полицией. Они забрасывали ее коктейлями Молотова, файерами и бутылками. Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Было задержано более 450 человек.

При этом требования отменить реформу сменились требованиями отставки Макрона.