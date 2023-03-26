В Москве умер актер Николай Дупак

В Москве на 102-м году жизни умер известный советский и российский актёр театра и кино Николай Дупак. Об этом пишет РЕН ТВ.

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Причина смерти и дата похорон пока не называется.

Николай Лукьянович Дупак родился 5 октября 1921 года в Старобешево (Украина). Принимал участие в Великой Отечественной войне.

После войны Николай Дупак стал ведущим актером и режиссером московского Театра имени Станиславского, снимался в кино. В частности, исполнил роли в картинах «Тарас Бульба», «Высокое звание» и «Интервенция».

Затем перешел в Театр на Таганке, был его его директором на протяжении многих лет.