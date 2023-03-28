В России выявили 8 447 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 447, летальных исходов из-за ковида - на 37. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 8 989 случаев заражения и 31 смерть, всего с начала пандемии - 22 603 646 и 397 146 соответственно. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 013 против 8 160 днем ранее, до 21 957 466.

За сутки в России госпитализировали 1 604 заболевших против 602 днем ранее (рост на 166,4%). Число госпитализаций увеличилось в 72 регионах и уменьшилось в 6, еще в 7 ситуация не изменилась.

В Москве впервые с 9 января выявили менее 1 тыс. заболевших ковидом за сутки. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 973 против 1 333 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 472 159 случаев заражения. Число умерших за сутки возросло на 8 против 7 днем ранее, до 48 437. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 265, до 3 277 332.