МК: Актер Орландо Блум приехал на Украину в рамках гуманитарной миссии
Голливудский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум прибыл на Украину в рамках гуманитарной помощи местным жителям, сообщает портал "Московский комсомолец".
Согласно аккаунтам звезды в социальных сетях, среди прочего он навестил детей в одном из подземных убежищ. Сообщается, что эти убежища похожи на детские сады, где родители оставляют своих детей на дневное время.
Сообщается, что прошлый визит актера на Украину был в 2016 году.
Жена актера, певица Кэти Перри, прокомментировала поездку мужа: "Ты уникальный, любовь моя".
Войска Вооруженных сил РФ продолжают проведение специальной военной операции на Украине.