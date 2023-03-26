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МК: Актер Орландо Блум приехал на Украину в рамках гуманитарной миссии

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Голливудский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум прибыл на Украину в рамках гуманитарной помощи местным жителям, сообщает портал "Московский комсомолец".

Актер Орландо Блум приехал на Украину
© Соцсети

Согласно аккаунтам звезды в социальных сетях, среди прочего он навестил детей в одном из подземных убежищ. Сообщается, что эти убежища похожи на детские сады, где родители оставляют своих детей на дневное время.

Сообщается, что прошлый визит актера на Украину был в 2016 году.

Жена актера, певица Кэти Перри, прокомментировала поездку мужа: "Ты уникальный, любовь моя".

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Войска Вооруженных сил РФ продолжают проведение специальной военной операции на Украине.

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