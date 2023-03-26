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12 минут назад

Росстат: зафиксирован рекордный рост продолжительности жизни в РФ

Газета.Ru

Ожидаемая продолжительность жизни в РФ по итогам прошлого года увеличилась до 72,76 года (70,1 года в 2021 году). Об этом сообщает РБК со ссылкой на сведения Росстата.

В РФ зафиксирован рекордный рост продолжительности жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как подчеркивается, годовой прирост по продолжительности жизни россиян составил 2,66 года. Данный показатель стал максимальным с начала 1990-х годов.

Статистика получена из предварительных данных Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении, добавили в СМИ.

Тенденция с ожидаемой продолжительностью жизни сменилась в сторону повышения после двухлетнего спада на фоне пандемии — в 2020 продолжительность снижалась на 1,8 года, а в 2021 году — еще на 1,4 года.

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В современной истории России упомянутый показатель за год ранее никогда не рос более чем на 1,3 года.

Общество,Владимир Путин,Росстат,
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