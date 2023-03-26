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34 минуты назад

Аналитик Залотдинов заявил, что установка неофициального ПО на смартфон грозит потерей данных

Газета.Ruиещё 1

Технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов в разговоре с агентством "Прайм" сообщил, что перепрошивка и установка неофициального программного обеспечения (ПО) на смартфон может грозить потерей данных.

Россиян предупредили об опасности перепрошивки для смартфона
Фото: ShutterstockShutterstock

В частности, по словам аналитика, с помощью шпионских программ мошенники могут украсть фотографии и взломать мессенджеры. Эксперт полагает, что эти услуги ставят под угрозу и сбережения, так как злоумышленники также могут перехватить данные и получить доступ в онлайн-банк.

Кроме того, с помощью вредоносного ПО мошенники могут превратить устройство в "кирпич". Залотдинов призвал обращаться за необходимыми услугами в официальные сервисы. Ранее руководитель сервисного центра "Доктор Смартфон" Илья Никитин предупредил россиян о рисках покупки неофициальных смартфонов из Китая.

Общество,Илья Никитин,
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