Россиян предупредили об опасности перепрошивки для смартфона

Технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов в разговоре с агентством "Прайм" сообщил, что перепрошивка и установка неофициального программного обеспечения (ПО) на смартфон может грозить потерей данных.

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В частности, по словам аналитика, с помощью шпионских программ мошенники могут украсть фотографии и взломать мессенджеры. Эксперт полагает, что эти услуги ставят под угрозу и сбережения, так как злоумышленники также могут перехватить данные и получить доступ в онлайн-банк.