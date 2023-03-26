В России за минувшие сутки госпитализированы 778 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 778 человек, что на 43,3% меньше по сравнению с 25 марта.

Выписано в связи с выздоровлением 9 899 человек, на 21,1% меньше по сравнению с 25 марта. Выявлено 10 940 новых случаев COVID. Подтверждено 32 летальных исхода, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».