Россияне назвали зарплату, за которую готовы остаться на нелюбимой работе

Россияне были бы готовы остаться на нелюбимой работе в среднем за 189 360 рублей ежемесячно. Об этом передает RT со ссылкой на результаты исследования «Работа.ру» и «Подработка».

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Самую высокую зарплату указали IT-специалисты — 269 520 рублей в месяц, самую низкую желаемую зарплату на нелюбимой работе назвали специалисты из сферы охраны — 124 080 рублей.

В промышленной сфере люди ожидают зарплату в 242 280 рублей в месяц, в маркетинге и рекламе — за 231 840 рублей, а в сфере транспорта и логистики сотрудники — 213 360 рублей в месяц, сообщает RT.

Также москвичи назвали идеальную сумму зарплаты. Горожане назвали подходящей для себя зарплату в размере 191 тысячи рублей. Согласно исследованию, мужчины хотели бы получать 205 300 рублей, а женщины — 179 100 рублей. Самые большие суммы называют граждане в возрасте 35–44 лет — 211 200 рублей. Другие суммы называет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет — 148 300 рублей.