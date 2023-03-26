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Baza: дочь архитектора подала на Ирину Хакамаду в суд из-за установления отцовства

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Дочь архитектора Марии Забедновой подала иск в суд на установление отцовства, так как она предполагает, что умерший муж Ирины Хакамады может быть ее отцом, сообщается в Telegram-канале Baza.

Дочь архитектора подала в суд на Ирину Хакамаду
© РИА Новости

11 марта 2023 года 20-летняя Дарья Забеднова подала иск в Коптевский районный суд с просьбой установить отцовство. По данным издания, девушка — дочь известного архитектора Марии Забедновой, которая проектировала пентхаус Ирины Хакамады в районе Петровки. В квартире телеведущая жила вместе с мужем Владимиром Сиротинским — руководителем образовательной платформы Lingualeo. Мужчина скончался в сентябре 2021 года.

По словам Ирины Хакамады, у них с мужем были свободные отношения. Как сообщила Baza мать Дарьи Забедновой, она допускает, что Владимир Сиротинский может быть отцом ее 20-летней дочери.

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