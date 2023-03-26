Дочь архитектора подала в суд на Ирину Хакамаду

Дочь архитектора Марии Забедновой подала иск в суд на установление отцовства, так как она предполагает, что умерший муж Ирины Хакамады может быть ее отцом, сообщается в Telegram-канале Baza.

11 марта 2023 года 20-летняя Дарья Забеднова подала иск в Коптевский районный суд с просьбой установить отцовство. По данным издания, девушка — дочь известного архитектора Марии Забедновой, которая проектировала пентхаус Ирины Хакамады в районе Петровки. В квартире телеведущая жила вместе с мужем Владимиром Сиротинским — руководителем образовательной платформы Lingualeo. Мужчина скончался в сентябре 2021 года.