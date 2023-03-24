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37 минут назад

Новый директор Пушкинского музея рассказала о ближайших планах

Парламентская газета

Новый директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала о ближайших планах на своем посту. В комментарии ФАН она сообщила, что уже посетила музей и познакомилась с его работниками.

Новый директор Пушкинского музея рассказала о ближайших планах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лихачевой, Пушкинский музей — «сложный музей, неоднозначный, довольно с неровными собраниями, но с довольно сильным научным составом и довольно мощными традициями».

«Все это необходимо сложить в одну историю. Музей ведь получил и историю современного искусства, которой он активно занимается, поэтому мы сейчас будем думать над тем, как объединить их в «единый клубок — единый музей». После буду смотреть выставочные планы, финансовые планы. По результатам буду делать какие-то шаги, принимать какие-то решения», — сказала Лихачева.

Новый руководитель также рассказала, что коллектив музея принял ее «спокойно».

«Это очень хорошо. Говоря немного советским языком, я не настроена на конфронтацию, я настроена на конструктивную работу», — отметила она.

Лихачева отказалась говорить о проблемах музей. По ее словам, за последние 10 лет в нем бы то, что ей нравилось и не нравилось. «В любом случае, пока рано говорить о недостатках», — сказала она.

Прежний руководитель музея имени Пушкина Марина Лошак ушла со своего поста 20 марта по собственному желанию. Она возглавляла музей с 2013 года.

Общество,Елизавета Лихачева,Марина Лошак,
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