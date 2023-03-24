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14 минут назад

Жительница Чувашии рассказала, как заразилась сибирской язвой

Газета.Ru

Жительница Чувашии, заразившаяся сибирской язвой, рассказала об обстоятельствах инфицирования. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жительница Чувашии рассказала, как заразилась сибирской язвой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам 59-летней Нины, зараженное мясо приобрел ее муж: объявление о продаже мяса молодого бычка было опубликовано в местной газете. Женщина рассказала, что во время разделки мяса она работала с порезанным пальцем.

Несколько дней рана не заживала, и Нина обратилась в больницу. Там женщина узнала, что у ее соседа уже диагностировали сибирскую язву и попросила проверить ее. Результаты анализов оказались положительными. По данным источника, заболевание протекает в легкой форме: никаких симптомов, кроме повышенной температуры, у женщины нет.

Ранее стало известно, что зараженное сибирской язвой мясо обнаружили в Чувашии, оно изъято.

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