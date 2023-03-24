Брата Хаматовой исключили из труппы «Современника»

Брат актрисы Чулпан Хаматовой Шамиль исключен из труппы московского театра «Современник». Об этом ИА REGNUM сообщил директор учреждения Юрий Кравец.

По его словам, на данный момент Хаматов не является членом труппы и у театра нет с ним трудовых отношений.

«Соответственно, ввиду отсутствия трудовых отношений заработную плату он не получает», — добавил Кравец.

Директор «Современника» отметил, что Хаматов не принимает участия в спектаклях театра еще с 1 августа. При этом он не уточнил, уволен ли актер или нет. На вопрос о том, находится ли Хаматов в длительном неоплачиваемом отпуске он также не ответил.