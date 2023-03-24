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Брата Хаматовой исключили из труппы «Современника»

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Брат актрисы Чулпан Хаматовой Шамиль исключен из труппы московского театра «Современник». Об этом ИА REGNUM сообщил директор учреждения Юрий Кравец.

Брата Хаматовой исключили из труппы «Современника»
© РИА Новости

По его словам, на данный момент Хаматов не является членом труппы и у театра нет с ним трудовых отношений.

«Соответственно, ввиду отсутствия трудовых отношений заработную плату он не получает», — добавил Кравец.

Директор «Современника» отметил, что Хаматов не принимает участия в спектаклях театра еще с 1 августа. При этом он не уточнил, уволен ли актер или нет. На вопрос о том, находится ли Хаматов в длительном неоплачиваемом отпуске он также не ответил.

Напомним, что Чулпан Хаматова уволилась из театра в марте 2022 года. Тогда же она уехала из России в Латвию.

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