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18 минут назад

В МХАТ назвали причину недопуска на спектакль 75 человек

Елена Прошина

Недопущенные на спектакль «Женщины Есенина» 75 человек купили билеты с рук, став жертвами мошенников. Об этом сообщила пресс-служба МХАТ имени Максима Горького.

«23 марта в театр на спектакль "Женщины Есенина" не были допущены 75 человек, купившие билеты с рук. При сканировании билетов на входе было выявлено, что их приобрели по "Пушкинским картам"», — говорится в заявлении.

В театре отметили, что такие билеты нельзя передавать, дарить и продавать другим лицам, поскольку они именные и предназначены только для граждан 14-22 лет. Таким образом, если данные держателя «Пушкинской карты» и посетителей не совпадали, их не допускали до спектакля.

Представители МХАТ уже проинформировали о произошедших случаях мошенничества правоохранителям. Также в театре нашли временное решение для зрителей, ставших жертвами злоумышленников — их будут допускать до спектаклей, если они напишут заявление в полицию, где изложат все обстоятельства покупки билета.

По информации МХАТ, на спектакль 25 марта по «Пушкинским картам» куплено 275 билетов, на 27 марта — 308.

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