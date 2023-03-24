Представитель Минздрава: половина мужчин в РФ не доживают до пенсии

«Основной фатальный дебют происходит в возрасте 40-65 лет... Это очень серьезный звонок. Что такое 40 лет для мужчины? Он только состоялся — он учился, выходил на позиции и вот он уходит. 74 процента в этой группе — это мужчины, которые уходят на рабочем месте», — рассказал Аполихин.