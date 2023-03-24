Представитель Минздрава: половина мужчин в РФ не доживают до пенсии

Главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что около 52% мужчин в России не доживают до 65 лет. Заявление было сделано экспертом на форуме «Здоровое общество», передает РИА Новости.
«Основной фатальный дебют происходит в возрасте 40-65 лет... Это очень серьезный звонок. Что такое 40 лет для мужчины? Он только состоялся — он учился, выходил на позиции и вот он уходит. 74 процента в этой группе — это мужчины, которые уходят на рабочем месте», — рассказал Аполихин.
Отмечается, что 81% мужчин в этой группе умирает внезапно.
Для мужчин 1963 года рождения и младше возраст выхода на пенсию составляет 65 лет.
По словам эксперта, исследования показали, что практически у всех мужчин от 40 до 65 лет, есть так называемая «жирная» печень. Вопреки ожиданиям, оказалось, что причиной этого явления является не алкоголь, а хронический стресс.
«Если человек накапливает в себе этот стресс и в себе его носит длительное время, для мужчин это фатально», — подчеркнул врач и отметил, что принципиальным видом снятия стресса для мужчин является анаэробная нагрузка.
Также Аполихин порекомендовал здоровый образ жизни для профилактики заболеваний.
Аполихин возглавляет НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина.