В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Представитель Минздрава: больше половины мужчин в России не доживают до пенсии

Газета.Ruиещё 2

Главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что около 52% мужчин в России не доживают до 65 лет. Заявление было сделано экспертом на форуме «Здоровое общество», передает РИА Новости.

Представитель Минздрава: половина мужчин в РФ не доживают до пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Основной фатальный дебют происходит в возрасте 40-65 лет... Это очень серьезный звонок. Что такое 40 лет для мужчины? Он только состоялся — он учился, выходил на позиции и вот он уходит. 74 процента в этой группе — это мужчины, которые уходят на рабочем месте», — рассказал Аполихин.

Отмечается, что 81% мужчин в этой группе умирает внезапно.

Для мужчин 1963 года рождения и младше возраст выхода на пенсию составляет 65 лет.

По словам эксперта, исследования показали, что практически у всех мужчин от 40 до 65 лет, есть так называемая «жирная» печень. Вопреки ожиданиям, оказалось, что причиной этого явления является не алкоголь, а хронический стресс.

«Если человек накапливает в себе этот стресс и в себе его носит длительное время, для мужчин это фатально», — подчеркнул врач и отметил, что принципиальным видом снятия стресса для мужчин является анаэробная нагрузка.

Также Аполихин порекомендовал здоровый образ жизни для профилактики заболеваний.

Аполихин возглавляет НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина.

Общество,Минздрав РФ,
63
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий