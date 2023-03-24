Кучера рассказал о спорах с женой на тему СВО

«Мы ссоримся на этой почве, хотя я много раз принимал решение ничего из этого не обсуждать. Но сейчас мы придерживаемся правила не обсуждать политику дома», — рассказал шоумен.

По его словам, после его интервью Юрию Дудю (признан в России иноагентом – прим.), где он признался, что поддерживает спецоперацию на Украине, в адрес его семьи стали поступать угрозы и оскорбления. При этом он добавил, что после интервью в его жизни ничего особенно не изменилось. По его словам, прибавилось как хейтеров, так и людей, которые подходят на улице и благодарят.