В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
54 минуты назад

Кучера рассказал о спорах с женой на тему СВО

Елена Прошина

Актер, телеведущий Оскар Кучера признался в интервью Fametime TV, что ни раз ссорился с женой Юлией по поводу спецоперации.

Кучера рассказал о спорах с женой на тему СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам звезды, у них с супругой разнятся мнения по поводу происходящее. Однако сам артист считает, что это вполне нормально.

«Мы ссоримся на этой почве, хотя я много раз принимал решение ничего из этого не обсуждать. Но сейчас мы придерживаемся правила не обсуждать политику дома», — рассказал шоумен.

По его словам, после его интервью Юрию Дудю (признан в России иноагентом – прим.), где он признался, что поддерживает спецоперацию на Украине, в адрес его семьи стали поступать угрозы и оскорбления. При этом он добавил, что после интервью в его жизни ничего особенно не изменилось. По его словам, прибавилось как хейтеров, так и людей, которые подходят на улице и благодарят.

Напомним, после нашумевшего интервью супруга шоумена Юлия заявила, что ее позицию не отражают ни слова мужа, ни слова журналиста, бравшего интервью. Она также признавалась, что ей поступает много оскорблений и угроз от украинцев.

Общество,Оскар Кучера,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий