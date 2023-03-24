В России за сутки выявили 12 493 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 493, летальных исходов из-за ковида - на 35. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 512 случаев заражения и 36 смертей, всего с начала пандемии - 22 562 888 и 397 009 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 13 443 против 13 759 днем ранее, до 21 915 850.