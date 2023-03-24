Людей с билетами не пустили во МХАТ из-за подозрения в махинациях с билетами, купленными по программе «Пушкинская карта». Видео разговора с директором театра публикует Shot.

По данным Telegram-канала, охранники не пустили посетителей театра на спектакль «Женщины Есенина». Они отказались сделать это, основываясь на «распоряжении генерального директора».

Когда к театралам вышел сам гендиректор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман, он обратился к толпе с заявлением о том, что, по информации с билетного сканера, билеты, тех людей, которые не прошли дальше рамки металлоискатели, были куплены на одну Пушкинскую карту.

Возмущенная толпа поинтересовалась, возможно ли «купить на один паспорт по Пушкинской карте такое количество билетов», однако Кехман не смог ответить на вопрос и лишь сообщил, что сотрудники театра не имеют права пропустить людей на постановку.

По некоторым данным, это произошло потому, что скидка по программе должна была подтверждаться возрастом посетителей, который на деле не соответствовал допустимому. Однако не исключается, что люди могли купить недействительные билеты через перекупщиков. Известно, что их стоимость варьировалась от 5 тысяч за билет до 10.

При этом, по словам пострадавших, представители театра отказались сделать возврат денежных средств.

В результате разбирательств с гендиректором люди, так и не сумевшие попасть на спектакль, вызвали в театр полицейских и подписали коллективное заявление.

О начале ведомственной проверки в отношении действий сотрудников МХАТа пока не сообщалось.