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59 минут назад

Начался всероссийский грантовый конкурс «Добро не уходит на каникулы»

RT на русском

Начался шестой сезон всероссийского грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы».

Начался всероссийский грантовый конкурс «Добро не уходит на каникулы»
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает «Взгляд».

Главные направления проекта — помощь детям, пожилым, одиноким людям, а также забота о животных.

«Очень важно, что ребята уже в раннем возрасте понимают, что, став добровольцами, они могут не только воплотить в жизнь свои проекты, но и получить финансовую помощь от нашего государства», — заявил директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов.

Принять участие в конкурсе могут добровольческие (волонтёрские) отряды образовательных организаций. Заявки принимаются до середины апреля.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что количество волонтёров-студентов в Москве увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Общество,Александр Кудряшов,
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