Начался всероссийский грантовый конкурс «Добро не уходит на каникулы»

«Очень важно, что ребята уже в раннем возрасте понимают, что, став добровольцами, они могут не только воплотить в жизнь свои проекты, но и получить финансовую помощь от нашего государства», — заявил директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов.