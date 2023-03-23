Работу Керченской паромной переправы остановили

На Керченской переправе, соединяющей Кубань и Крым , остановили движение паромов из-за тумана. Об этом сообщило управлении МЧС по республике Крым в Telegram .

Паромной переправой пользуются водители грузовых автомобилей, поскольку с 11 декабря проезд по мосту возможен только для машин грузоподъемностью не более 1,5 тонны. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, решение о возобновлении движения небольших и пустых грузовых машин по Крымскому мосту должны принять в ближайшее время. По его словам, речь идет про легкие грузовики и «Газели».