Известный блогер Варламов признан иноагентом

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов, включив в него, в том числе блогера Илью Варламова и правозащитника Павла Чикова. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Фото: ТАСС ТАСС

Варламова и Чикова обвинили в «распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике» и получении поддержки от иностранных источников.

Также в списке оказались лидер оккультного центра «Путь к солнцу» Светлана Лада-Русь (Пеунова), бывший журналист телеканала «Дождь»* Богдан Бакалейко, политолог Руслан Айсин и сайт о ЛГБТ-отношениях «Парни Плюс/Парни+».

В качестве даты внесения в список стоит 23 марта.