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41 минуту назад

Известный блогер Варламов признан иноагентом

Елена Прошина

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов, включив в него, в том числе блогера Илью Варламова и правозащитника Павла Чикова. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Известный блогер Варламов признан иноагентом
Фото: ТАССТАСС

Варламова и Чикова обвинили в «распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике» и получении поддержки от иностранных источников.

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Также в списке оказались лидер оккультного центра «Путь к солнцу» Светлана Лада-Русь (Пеунова), бывший журналист телеканала «Дождь»* Богдан Бакалейко, политолог Руслан Айсин и сайт о ЛГБТ-отношениях «Парни Плюс/Парни+».

В качестве даты внесения в список стоит 23 марта.

*признан иноагентом в РФ

Общество,Павел Чиков,Илья Варламов,Минюст России,
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