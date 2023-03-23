Книгу первопечатника Ивана Федорова "Апостол" выставили на торги

Уникальную книгу "Апостол", изданную первопечатником Иваном Федоровым во Львове в 1574 году, выставили на онлайн-аукцион букинистических раритетов. Стартовая цена составила 8 миллионов рублей, но накануне торгов за него уже предлагали 14 миллионов.

Фото: Аукционный дом "Литфонд" Аукционный дом "Литфонд"

Львовский "Апостол" считается одним из самых известных славянских палеотипов - печатных книг, изданных в первой половине XVI века. В нем сохранилось большинство листов с выходными сведениями. Много раз повторяется запись, что раритет принадлежал Богородицкой церкви Синегодской волости Устьянского уезда. Сейчас это территория Вологодской области.

Экземпляр, ставший основой для более поздних изданий "Апостола", относится к неучтенным в библиографии. Его можно считать вновь выявленным единичным книжным памятником XVI века. "Практически все известные экземпляры изданий Ивана Федорова были учтены в советское время, - пояснил "РГ" гендиректор ООО "Литфонд" Сергей Бурмистров. - Есть перечень всех его книг, которые хранятся в библиотеках и частных коллекциях. Но этого экземпляра в нем не было. Все издания Федорова обладают безусловной ценностью. Но некоторые из них вообще редчайшие, и "Апостол" как раз из таких".