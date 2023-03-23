Заслуженный учитель поддержал идею введения трудового воспитания в школах

Трудовое воспитание в школах должно быть не формальным, а действительно просветительским, дающим различные навыки, умения, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург, комментируя предложение вернуть трудовое воспитание в школах.

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Президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева заявила, что в школах следует вернуть трудовое воспитание учеников, передает РИА «Новости». Мальчикам и девочкам должны быть привиты определенные навыки самообслуживания, чтобы дети умели убирать за собой, наводить порядок на рабочем месте, знали, как выполнять другие подобные вещи.

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«Трудовое воспитание – это один из главных аспектов воспитания любого человека. Это было и при советской власти, но потом это стали убирать. А все потому, что в период советской власти детский труд безжалостно использовали на хлопковых полях Казахстана, Узбекистана, на осенних сельскохозяйственных работах, «картошках» и так далее», – говорит Ямбург.

Однако сейчас детям в школах совершенно не приходится ничего делать, в связи с чем они попросту не умеют соблюдать элементарную гигиену, считает собеседник. Если даже в каких-то классах вводят дежурство по столовой или классу, то все это происходит исключительно с согласия родителей. Хотя на самом деле именно здесь никакой эксплуатации детского труда нет, говорит педагог.

«При всем этом труд должен быть созидающим. А согласно рекомендациям Антона Макаренко, который как раз поднимал тему трудового воспитания, следует, что труд обязательно должен быть еще и творческим. Тем не менее у нас детей заставляли одевать резинки на пипетки – это копейка за штуку, что абсолютно не то, чему надо учить школьников», – считает заслуженный учитель.

По его мнению, трудовое воспитание в школах должно быть не формальным, как раньше, а действительно просветительским, дающим различные навыки, умения.